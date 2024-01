X ha un problema con i deepfake espliciti? L'incredibile caso di Taylor Swift

Quanto avvenuto nella giornata di ieri su X ha dell’incredibile. Un account verificato ha infatti pubblicato sulla piattaforma di Elon Musk una serie di immagini esplicite generate artificialmente dall’intelligenza artificiale, raffigurante Taylor Swift.

Il caso ha avuto una portata mondiale, ed ha sollevato non poche questioni sul sistema di controllo messo in campo dal social network, dal momento che le immagini hanno ottenuto oltre 45 milioni di visualizzazioni, 24mila repost e centinaia di migliaia di mi piace ed inserimenti nei segnalibri. Massicciamente, sono partite anche le segnalazioni ai danni dell’account che aveva diffuso tali immagini, il quale è stato sospeso per violazione delle politiche interne. Tuttavia, in molti hanno fatto notare che il post è rimasto attivo sui social per circa 17 ore.

In alcune regioni, l’hashtag Taylor Swift AI è entrato nei trend tweet, nonostante l’invito dei fan a non ripubblicare le fotografie. Secondo quanto affermato da DailyMail, la popstar sarebbe letteralmente furiosa per le immagini circolate in rete e starebbe prendendo in considerazione l’idea di intentare causa contro il sito da cui è partita la pubblicazione.

Un rapporto pubblicato da 404 Media riferisce che le immagini sarebbero partite da un gruppo Telegram, e sarebbero state create con Microsoft Designer. Nello stesso gruppo, gli autori delle immagini avrebbe anche ironizzato su come queste siano diventate virali.