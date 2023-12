X, pubblicità in crisi: perde un altro grande inserzionista, punterà alle piccole imprese?

I grandi inserzionisti sono in fuga da Twitter-X: il fuggi-fuggi generalizzato è iniziato quando Apple ha rimosso le proprie pubblicità da X dopo che l'algoritmo della piattaforma le aveva affiancate a degli spot di matrice antisemita. Ora, però, il social di Elon Musk perde un altro "pezzo da novanta" e sembra puntare sulle aziende medio-piccole.

A prescindere da come stiano realmente le cose, l'addio degli inserzioni a X non è piaciuto a Elon Musk: negli scorsi giorni, il tycoon sudafricano ha duramente criticato le aziende che si sono "sfilate" da Twitter, bollandole come degli "oppressori del free speech". Musk non ha riservato buone parole nemmeno per il CEO di Disney, Bob Iger, mandandolo letteralmente a quel paese durante un'intervista per aver interrotto le pubblicità dei film della Casa di Topolino su X.

Tuttavia, le dichiarazioni di Musk costeranno caro a Twitter: le ultime analisi parlano infatti di perdite per 75 milioni di Dollari a causa dell'addio di un centinaio di inserzionisti a X. L'azienda, però, sembra avere una strategia per uscire dalla crisi e riprendere a far cassa. Anziché puntare su poche, grandi aziende, Twitter vorrebbe spingere le pubblicità delle piccole aziende, dei negozi di medie dimensioni, di bar e ristoranti, in modo da evitare una dipendenza troppo marcata rispetto ai grandi conglomerati e alle loro campagne pubblicitarie milionarie.

Il Financial Times, infatti, spiega che X ha dato il via ad una serie di investimenti per la modifica del sistema di inserzioni della piattaforma, volti a ristrutturarlo in modo da prediligere le medie e piccole imprese. Per farlo, sembra che Twitter rivedrà le sue politiche pubblicitarie e creerà dei tool per la gestione tutta interna del processo di creazione delle pubblicità. Inoltre, pare che l'azienda ridurrà i costi per le singole inserzioni per le piccole aziende, fornendo loro anche un supporto migliorato e delle risorse aggiuntive. Ma basteranno questi strumenti ad attirare le piccole e medie imprese?