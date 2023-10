X rischia una pesante multa in Europa: aperta indagine sui post sulla guerra in Israele

Evidentemente, la risposta di Linda Yaccarino di X all’UE non ha convinto a pieno i commissari europei. Secondo quanto affermato, l’Unione Europea ha formalmente aperto un’indagine su X, per garantire che il social network sia conforme al Digital Services Act in seguito all’attacco di Hamas contro Israele.

Nella nota della Commissione Europea si legge che la decisione di aprire un’indagine formale è arrivata in seguito a delle “indicazioni ricevute dai servizi della Commissione circa la presunta diffusione di contenuti illegali e di disinformazione, in particolare la diffusione di contenuti terroristici e violenti e discorsi di incitamento all’odio”.

L’Unione Europea ha chiesto alla piattaforma social di fornire tutte le informazioni richieste entro il 18 Ottobre: in particolare un articolo del Financial Times sottolinea che i commissari hanno chiesto ad X quali protocolli siano stati applicati durante la situazione di crisi. La richiesta segue la lettera aperta inviata dal commissario Thierry Breton ad X ad inizio settimana in cui parlava della propagazione sul social network di contenuti fasulli in merito all’attacco terroristico di Hamas ad Israele.

Qualora l’indagine dovesse evidenziare irregolarità, X ai sensi del DSA potrebbe rischiare una pesante multa fino al 6% delle entrate globali. Da parte di X e del proprietario Elon Musk, almeno al momento non sono arrivate risposte.