X sospende (e poi riattiva) l'account della vedova Navalny: 'violate le regole'

A pochi giorni dal rapporto secondo cui i terroristi avrebbero acquistato le spunte blu su X, arriva un altro episodio che non può che gettare imbarazzo sulla piattaforma di Elon Musk. Protagonista è Yulia Navalnaya, la vedova del dissidente russo Alexei Navalny morto in prigione la scorsa settimana.

Come riportato da Il Corriere della Sera, il sistema di moderazione del social network qualche ora fa ha sospeso l’account della donna, che proprio nella giornata di ieri ha annunciato l’intenzione di voler prendere il posto del marito scomparso. Fino a qualche minuto fa, collegandosi al profilo X di Yulia Navalnaya compariva un messaggio d’errore in cui si leggeva che l’account era stato sospeso in quanto violava le regole di X, senza però specificare a quale linea guida si riferisse.

Nello stesso alert era presente un link che rimandava al regolamento interno della piattaforma ed ai casi che portano alla sospensione momentanea dei profili: dallo sfruttamento sessuale all’incitamento all’odio passando per abusi e molestie. Non è chiaro quale dichiarazione di Yulia sia finita oggetto del sistema di moderazione di X, ma il profilo ora è regolarmente accessibile attraverso questo indirizzo. Presenti solo tre post: il video messaggio inviato ieri al Consiglio Europeo, un tweet in cui chiede alle autorità russe la riconsegna del corpo del marito, ed un video messaggio della madre di Navalny registrato dinanzi al carcere in cui è morto il dissidente.