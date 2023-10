Su X sono spariti i titoli dei link: per Elon Musk migliorerà l'aspetto dei post

Già qualche settimana fa, Elon Musk aveva annunciato l’intenzione di rimuovere i titoli dai link condivisi su X, allo scopo di ridurre il clickbait e migliorare l’interfaccia grafica del social network. Ebbene, il CEO di SpaceX è stato di parola e come notato da The Verge, la piattaforma non mostra più i titoli degli articoli condivisi.

Come si può vedere dagli screenshot presenti in calce, X mostra solo l’immagine principale degli articoli ed il dominio a cui si verrà reindirizzati qualora si dovesse cliccare sull’indirizzo. Le differenze tra la nuova e vecchia versione sono sostanziali ed in un certo senso l’interfaccia sia da web che da mobile appare più pulita.

Al momento però la novità non sembra essere disponibile ed attivata su tutti i profili e ad esempio viene visualizzata solo sull’applicazione per iOS in alcuni casi: ad esempio sul nostro iPhone 14 Pro continuiamo a vedere regolarmente le anteprime dei link condivisi dalle persone che seguiamo.

Di recente Elon Musk ha incoraggiato gli utenti a pubblicare più contenuti direttamente su X, nel tentativo di aumentare l’engagement sulla piattaforma, ma ha anche spiegato che l’algoritmo della piattaforma “cerca di ottimizzare il tempo trascorso su X”, in quanto “i link non ricevono molta attenzione”.

Di recente, intanto, Elon Musk ha spiegato che X vuole sfidare anche Twitch con un nuovo sistema di streaming per i videogiochi.