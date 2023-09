X userà i dati dei suoi utenti per il training dell'IA: l'annuncio di Elon Musk

Mentre giornali e piattaforme web cercano di bloccare il data scraping per l'IA, arrivando persino a minacciare di trascinare OpenAI e Google in tribunale, pare che a X, il "nuovo" social network nato dalle ceneri di Twitter, la discussione interessi poco. Anzi: X ha annunciato che inizierà a fare data scraping sulle informazioni dei suoi utenti.

Come spiega un articolo di StackDiary, riportato anche dai colleghi di Engadget, l'ultimo aggiornamento della privacy policy di X permette all'azienda dietro al social network di raccogliere le informazioni pubbliche dei suoi utenti per usarle come dataset nel training dell'IA. Tra questi dati troviamo informazioni biometriche, relative al posto di lavoro, al livello di studi e alle pubblicazioni degli utenti.

Ovviamente, queste informazioni, che pure sono di dominio pubblico su X, verranno date in pasto all'Intelligenza Artificiale. Non è chiaro di quale IA si parli, anche se sembra decisamente improbabile che Elon Musk e compagnia abbiano trovato una partnership con Microsoft, Google o - peggio ancora - Meta e OpenAI. Al contrario, questi dati potrebbero essere utilizzati per X.AI, il progetto di Chatbot legato a X fondato da Elon Musk a metà aprile e ancora avvolto da un alone di mistero.

La nuova privacy policy di X, in particolare, spiega che "potremmo utilizzare le informazioni che raccoglieremo e che sono già disponibili al pubblico per l'addestramento dei nostri modelli di Intelligenza Artificiale e Machine Learning con gli scopi indicati all'interno della documentazione". Per il momento, però, i fini di questo enorme processo di data scraping su Twitter-X non sono ancora stati chiariti con alcun documento ufficiale. Una possibilità piuttosto concreta è che l'IA venga utilizzata per la personalizzazione delle offerte di impiego della sezione di X che permetterà di trovare lavoro, annunciata negli scorsi giorni per competere direttamente con LinkedIn.

Lo stesso Elon Musk, che negli scorsi mesi si era schierato contro il data scraping su Twitter da parte di aziende terze (come OpenAI), ha confermato la nuova policy dell'azienda, aggiungendo però che "non toccheremo i messaggi personali o alcun contenuto privato. Useremo solo i dati di pubblico dominio".