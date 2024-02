X vuole portare Midjourney nell'ex Twitter: si parla di una possibile partnership

Anche l’ex Twitter, X, vuole saltare sul carrozzone dell’intelligenza artificiale generativa. Come riportato da DogeDesigner su X, il social network di Elon Musk starebbe valutando diverse opzioni per migliorare le funzioni relative alla creazione di contenuti.

Tra le carte sul tavolo c’è anche una discussione in corso con Midjourney, la popolare piattaforma d’IA generativa, con cui X vorrebbe intavolare una partnership.

Di Midjourney abbiamo più volte parlato su queste pagine: analogamente a DALL-E, consente di generare immagini partendo da prompt testuali, ed è innegabile che un’integrazione in X rappresenterebbe un punto di svolta importante per il social network. Gli utenti, dal loro canto, potrebbero avere la possibilità di creare e condividere immagini generate dall’IA senza uscire dall’applicazione.

Inoltre, proprio di recente X ha svelato Grok, il suo chatbot ancora disponibile in versione beta e che vuole offrire un’esperienza simile a ChatGPT di OpenAI o Copilot di Microsoft: risposte naturali e veloci alle domande poste dagli utenti. Un’integrazione di Midjourney in Grok sarebbe senza dubbio interessante da vedere, e potrebbe aprire le porte ad altre partnership di questo tipo anche su altri social network, come Facebook, che sarebbero costretti a seguire la falsariga tracciata da X.

Proprio di recente è stato svelato Midjourney v6 che mira a far raggiungere il fotorealismo all’IA.