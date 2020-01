POCO X2, trapelano presunti poster ufficiali e foto reali: annuncio il 4 febbraio!

Dopo diversi teaser ufficiali, che hanno anche svelato che lo smartphone verrà annunciato il 4 febbraio 2020, POCO X2, successore del flagship killer PocoPhone F1, torna a far parlare di sé per via del fatto che sono trapelati online alcuni presunti poster ufficiali e delle foto reali del dispositivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato SlashLeaks e come scritto su Twitter da TechDroider, un leaker sembra essere riuscito a mettere le mani su un sample dello smartphone e ha condiviso le immagini che potete vedere in calce alla notizia. Da queste ultime si nota il foro per la dual camera frontale e sembra inoltre che POCO X2 implementi degli altoparlanti stereo.

Per il resto, sono emersi anche alcuni presunti poster ufficiali che sembrano confermare proprio quanto si vede nelle succitate foto. Infatti, la parte frontale dello smartphone sembra proprio essere quella. Per quanto riguarda invece la backcover, a quanto pare POCO vuole optare per una soluzione molto simile a quella già vista su Redmi K30.

Secondo alcune fonti, POCO X2 potrebbe in realtà essere molto simile al succitato modello anche in termini di specifiche. D'altronde, come potete vedere sul sito ufficiale di Xiaomi, le somiglianze a livello di design tra i due smartphone sembrano essere piuttosto evidenti. Che POCO X2 disponga quindi le stesse caratteristiche tecniche di Redmi K30? Al momento non ci è dato saperlo, ma qualche giorno fa l'azienda aveva detto di non credere ai rumor non ufficiali. Staremo a vedere, il 4 febbraio 2020 non è poi così lontano!