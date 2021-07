POCO X3 GT ufficiale: MediaTek Dimensity 1100 e Gorilla Glass Victus

POCO ha ufficializzato un nuovo smartphone. Infatti, il noto brand ha deciso di scegliere questo fine luglio 2021 come finestra di annuncio di POCO X3 GT. Quest'ultimo è un dispositivo che va a collocarsi nella fascia media del mercato.

Stando anche a quanto riportato da GSMArena e The Verge, la scheda tecnica di POCO X3 GT comprende uno schermo IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+, foro per la fotocamera posto in alto al centro e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il "fiore all'occhiello" è la presenza della protezione Corning Gorilla Glass Victus. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Dimensity 1100, affiancato da 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Sul retro c'è una tripla fotocamera da 64MP + 8MP (ultra-wide) + 2MP (macro), mentre anteriormente fa capolino un sensore per i selfie da 16MP.

Per il resto, non mancano una batteria da 5.000 mAh, una ricarica rapida a 67W e il sistema operativo Android 11 con personalizzazione MIUI 12.5. Dovete inoltre sapere che sono presenti, tra le altre caratteristiche, una porta infrarossi, un sensore d'impronte digitali posto lateralmente e degli speaker stereo.

In ogni caso, per il momento POCO X3 GT è stato annunciato solamente per alcuni mercati selezionati. Il prezzo per il modello da 8/128GB è fissato a 299 dollari (circa 252 euro al cambio attuale), mentre la variante da 8/256GB costa 329 dollari (circa 277 euro). Il dispositivo arriverà anche da noi in futuro? Staremo a vedere.