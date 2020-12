POCO X3 NFC 128GB in offerta per poche ore su Amazon Italia in vista di Natale

In seguito allo sconto relativo ad iPhone 12, torniamo a trattare una promozione di Amazon relativa a uno smartphone con 128GB di memoria interna. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos ha lanciato un'offerta legata a POCO X3 NFC.

Più precisamente, questo modello rappresenta, nelle sue colorazioni Cobalt Blue e Shadow Gray, la promozione del giorno del 14 dicembre 2020 su Amazon Italia. L'offerta fa scendere il prezzo da 269 euro a 239,90 euro. In parole povere, si tratta di un risparmio dell'11%, ovvero di 29,10 euro. Ricordiamo che si tratta di uno smartphone di recente uscita, come potete leggere nella nostra recensione di POCO X3 NFC (pubblicata a fine settembre 2020). Il dispositivo monta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store presenti online, abbiamo notato che lo smartphone viene venduto a 229,90 euro sul sito ufficiale. Insomma, attualmente ci sono diverse promozioni attive in merito al dispositivo e sembra trattarsi di un buon momento per portarsi a casa la variante dello smartphone con 128GB di memoria interna, visto l'ormai imminente arrivo del Natale. In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro.

A scanso di equivoci, vi ricordiamo che il modello venduto sotto i 200 euro fino a pochi giorni fa era quello con 64GB di memoria interna.