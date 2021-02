POCO X3 NFC 128GB in sconto su Amazon: c'è anche la flash sale Xiaomi

Dopo aver trattato gli sconti relativi ad alcuni hard disk interni ed esterni di Seagate e WD, "torniamo" da Amazon Italia per via di un'altra promozione tecnologica. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili, dato che il prodotto coinvolto è lo smartphone POCO X3 NFC.

Infatti, quest'ultimo viene proposto, nella sua variante da 128GB, a 201,90 euro mediante rivenditori su Amazon Italia. Ricordiamo che, al momento della pubblicazione della nostra recensione di POCO X3 NFC (ovvero a fine settembre 2020), il costo di questo modello era di 249,90 euro (offerta iniziale, poi era passato a 269,90 euro). Insomma, il prezzo offerto da Amazon per la colorazione Shadow Gray potrebbe risultare interessante per chi stava tenendo d'occhio il dispositivo già da un po' di tempo.

Per il resto, analizzando le altre offerte relative al prodotto, abbiamo notato che per domani 13 febbraio 2021 è prevista una flash sale sul sito ufficiale di Xiaomi relativa proprio al modello da 128GB di POCO X3 NFC. Il prezzo finale in questo caso sarà pari a 209,90 euro. La promozione sarà attiva per 48 ore e consentirà di portarsi a casa in abbinata la smartband Mi Band 5 aggiungendo 19,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare lo smartphone sui portali ufficiali di MediaWorld e Unieuro.

Insomma, sembra proprio trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul POCO X3 NFC, considerando anche il fatto che il prezzo di Amazon Italia per la variante da 128GB è molto simile a quello del modello da 64GB.