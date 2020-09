POCO X3 NFC è in arrivo in Italia: annunciata la presentazione

Xiaomi è pronta a portare in Italia un altro smartphone. Si tratta di POCO X3 NFC, dispositivo che contiene già nel suo nome un indizio importante in termini di specifiche tecniche. In ogni caso, l'azienda cinese ha ufficializzato la data di presentazione del dispositivo.

Più precisamente, come potete vedere anche nelle immagini a corredo della notizia e come confermato dalla società tramite il suo profilo Instagram ufficiale italiano, Xiaomi terrà un evento il 7 settembre 2020 alle ore 14:00 italiane. Come di consueto, tutto verrà trasmesso sui canali social dell'azienda, quindi potrete assistere al reveal di POCO X3 NFC tramite Facebook, Twitter e portale ufficiale di Xiaomi.

In ogni caso, ultimamente sono trapelati online alcuni leak in merito alla presunta scheda tecnica di POCO X3 NFC (o POCO X3). In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, lo smartphone dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 732G. In parole povere, POCO X3 NFC dovrebbe essere il primo dispositivo a fare uso di questo SoC.

Per il resto, altri rumor descrivono la possibile presenza di un sensore fotografico principale da 64MP, nonché di una batteria da 5160 mAh con supporto alla ricarica a 33W. Non dovrebbero mancare Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e 4G. Il display potrebbe essere OLED e disporre di un refresh rate di 120 Hz, ma per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.