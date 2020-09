POCO X3 NFC è già un successo, 10.000 unità vendute in 30 minuti su AliExpress

Lo smartphone low cost e altamente competitivo POCO X3 NFC presentato il 7 settembre sin da subito ha ricevuto commenti positivi da parte di moltissimi utenti online, stupiti del rapporto qualità/prezzo offerto dalla compagnia succursale di Xiaomi. E i numeri sono altrettanto ottimi: 10.000 unità vendute in 30 minuti su AliExpress.

I dati riguardanti il resto dei siti in cui POCO X3 NFC è disponibile per l’acquisto non sono ancora disponibili, però l’azienda ha già festeggiato con una immagine pubblicata sui social il traguardo raggiunto nello store ufficiale su AliExpress.

Ricordiamo un po’ le specifiche: si tratta di uno smartphone con schermo LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 120 Hz e touch sampling rate di 240 Hz; processore octa-core Snapdragon 732G con frequenza massima di 2,3 GHz e GPU Adreno 618; 6GB di RAM e 64/128GB di spazio d’archiviazione; quad-camera posteriore (64MP + 13MP ultra-wide + 2MP macro + 2MP profondità di campo) e sensore anteriore da 20MP; infine, batteria da 5160 mAh con supporto a ricarica rapida a 33W.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, si parla di 199,90 Euro per il modello base entro le prime 24 ore dal lancio, o altrimenti 229,90 Euro per la versione da 6/64GB e 269,90 Euro per la variante da 6/128GB. Questa cifra molto competitiva è ciò che sicuramente ha attratto i clienti, considerate le componenti presenti all’interno del POCO X3 NFC.