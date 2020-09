POCO X3 NFC ufficiale in Italia: Snapdragon 732G, 120 Hz e prezzo low cost

Nel corso di un evento di presentazione tenutosi in data odierna, Xiaomi ha ufficializzato l'arrivo in Italia dello smartphone POCO X3 NFC, che si va a inserire in una fascia di prezzo interessante, puntando a coloro che stanno cercando un dispositivo low cost.

Il nome dello smartphone parla da solo per quanto riguarda la presenza del chip NFC, caratteristica richiesta da una certa tipologia di utenza, ma in realtà anche la restante scheda tecnica di POCO X3 NFC non sembra essere male, perlomeno sulla carta (avremo modo di testare il dispositivo come si deve nelle prossime settimane).

Infatti, troviamo un display LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), foro per la fotocamera posto in alto al centro, refresh rate di 120 Hz, touch sampling rate di 240 Hz, protezione Corning Gorilla Glass 5, picchi di luminosità di 450 nit e supporto all'HDR10, un processore octa-core Snapdragon 732G operante alla frequenza massima di 2,3 GHz (questo SoC è stato annunciato da qualche giorno da Qualcomm), una GPU Adreno 618, 6GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.89, Sony IMX682) + 13MP (f/2.2, ultra-wide, 119 gradi) + 2MP (f/2.4, per le macro) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 20MP (f/2.2) e una batteria da 5160 mAh con supporto alla ricarica a 33W (caricabatterie incluso nella confezione).

Non manca un sistema di raffreddamento avanzato, che Xiaomi chiama "LiquidCool Technology 1.0 Plus" (heatpipe in rame e strati multipli di grafite). Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione MIUI 12 (POCO). Per quanto riguarda i materiali, il frame è in alluminio, mentre il retro è in plastica (policarbonato). Il sensore per le impronte digitali è posto lateralmente e non mancano porta USB Type-C, certificazione IP53, speaker stereo, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, Wi-Fi 5, 4G LTE, Dual SIM e Bluetooth 5.1. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 165,3 x 76,8 x 9,4 mm, per un peso di 215 grammi. Non mancano oltre 150 modalità di vibrazione, DRM Widevine L1 e una funzionalità chiamata DynamicSwitch, che varia in modo automatico il refresh rate a seconda delle esigenze dell'utente, passando tra 50, 60, 90 e 120 Hz e riducendo in questo modo i consumi. Piccola chicca: la fotocamera dispone anche di un filtro Cyberpunk. Molto interessante anche la possibilità di pulire gli speaker con pochi tap. Le colorazioni disponibili sono Shadow Gray e Cobalt Blue.

Arrivando a prezzi e disponibilità in Italia, lo smartphone potrà essere acquistato a partire dalle ore 13:00 del 10 settembre 2020 sul sito ufficiale di Xiaomi, presso i Mi Store oppure su Amazon. I prezzi sono fissati a 229,90 euro per il modello da 6/64GB e 269,90 euro per la variante da 6/128GB.

Tuttavia, ci saranno delle promozioni "Early Bird" in cui il dispositivo sarà scontato per coloro che lo acquisteranno nel primo periodo di vendita. Più precisamente, il modello da 6/64GB verrà venduto al prezzo di 199,90 euro sul portale ufficiale dell'azienda e su Amazon. Le vendite partiranno dalle ore 13:00 del 10 settembre 2020 e andranno avanti fino a esaurimento scorte e in ogni caso non oltre le prime 24 ore. Per quanto riguarda la variante da 6/128GB, quest'ultima sarà in vendita a un prezzo iniziale di 249,90 euro dal 10 al 30 settembre 2020 (sempre sul sito ufficiale e su Amazon).



Da non sottovalutare anche la partnership con Black Shark, che si traduce nella possibilità di utilizzare due accessori di quest'ultima con POCO X3 NFC. Più precisamente, si tratta delle ventole esterne Black Shark FunCooler Pro (con LED RGB) e Black Shark FunCooler. La prima ha un prezzo di 39 euro, mentre la seconda costa 29,90 euro. Ci saranno anche dei bundle relativi a questi accessori, perlomeno per alcuni mercati selezionati.