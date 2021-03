POCO X3 Pro sta per arrivare: svelati tagli di memoria e colorazioni

Lo smartphone POCO X3 Pro, nuova variante del già ben noto POCO X3 NFC annunciato a settembre 2020, sta per arrivare sul mercato indiano: dopo avere visto le prime certificazioni ricevute a inizio febbraio, ecco le ultime notizie sui tagli di memoria e le colorazioni.

In attesa di un approdo anche in Occidente, infatti, è meglio prepararsi per sapere se può essere uno smartphone di nostro interesse o meno. In questo caso, secondo quanto riportato da 91mobiles, POCO X3 Pro sarà disponibile nelle varianti da 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB + 256 GB; per quanto concerne i colori della scocca, invece, ci saranno le opzioni blu, nero e bronzo.

Passando alle specifiche tecniche, al momento si parla di un processore Qualcomm Snapdragon 860 non ancora annunciato ma ritenuto una variante migliorata del SoC Qualcomm Snapdragon 855 con velocità di clock più elevate, assieme a display FHD + da 120 Hz dalle dimensioni non specificate e batteria da 5.200 mAh.



Non si parla però del supporto al 5G, piuttosto questo smartphone potrebbe rimanere alla connettività 4G LTE. Riguardo il resto delle funzionalità, infine, non è noto ancora niente ma ci si può aspettare un “punto di partenza” pressoché identico a quello del predecessore POCO X3 NFC, con poche novità in arrivo.

A proposito di quest’ultimo, se volete sapere cosa ne pensiamo ed eventualmente acquistarlo vi reindirizziamo alla nostra recensione.