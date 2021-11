POCO X3 Pro su eBay al prezzo più basso del Web durante il Black Friday 2021

Dopo aver trattato l'iniziativa generale di eBay attiva durante il Black Friday, torniamo ad approfondire quanto proposto dal noto portale e-commerce in termini di sconti tech. Infatti, c'è un'ottima offerta relativa allo smartphone POCO X3 Pro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio della promozione, il dispositivo, nella sua variante da 8/256GB, viene ora venduto a un prezzo pari a 187,99 euro su eBay. Stando a quanto indicato dal venditore autorizzato Xiaomi, in precedenza il costo del prodotto era di 264 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 76,01 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando uno smartphone di questo tipo.

Per intenderci, il modello da 8/256GB di POCO X3 Pro, che ricordiamo monta un processore Qualcomm Snapdragon 860 e una batteria da ben 5.160 mAh, viene venduto a 199,90 euro su Amazon durante il Black Friday 2021. Lo stesso prezzo viene indicato dal portale ufficiale di Xiaomi, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile in quel caso. Inoltre, POCO X3 Pro viene proposto a 299,90 euro da Unieuro. Tra l'altro, stando ad alcuni tool di comparazione, quello proposto da eBay è il prezzo più basso del Web per quel che concerne questa variante del dispositivo (ovviamente prendendo in considerazione i principali store online).

In ogni caso, se siete interessati ad approfondire lo smartphone coinvolto, potete consultare la nostra recensione di POCO X3 Pro (pubblicata ad aprile 2021).