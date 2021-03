POCO X3 Pro, il nuovo smartphone in super offerta su Amazon Italia

A volte gli smartphone non fanno nemmeno in tempo a uscire che è già periodo di sconti, cosa che tra l'altro sta accadendo sempre più spesso nel corso degli ultimi anni. POCO X3 Pro, novità di questi giorni, non è esente da questa "pratica" e infatti è già finito al centro di una "ghiotta" offerta.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene venduto a 199 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. In genere il prezzo sarebbe invece di 229 euro, quindi si tratta di uno sconto del 13%, ovvero di 30 euro. Non male, considerando che siamo dinanzi a uno smartphone in uscita in questo periodo, che tra l'altro stiamo provando proprio in questi giorni (tra non molto ve lo racconteremo nel dettaglio su queste pagine). Inoltre, si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro. In ogni caso, la variante coinvolta è quella da 6/128GB e le colorazioni disponibili sono Phantom Black e Frost Blue.

Al momento in cui scriviamo, la disponibilità della prima colorazione è fissata a partire dal 2 aprile 2021, mentre quella della seconda fa riferimento al 5 aprile 2021. In ogni caso, la promozione terminerà tra pochi giorni. Da notare il fatto che la colorazione Phantom Black di POCO X3 Pro ha già raggiunto le prime posizioni della classifica dei prodotti più venduti su Amazon Italia nella categoria "Elettronica".

Per il resto, segnaliamo che POCO ha appena aperto il suo portale ufficiale italiano. Sono già attive diverse offerte legate a quest'ultimo, tra cui una promozione simile a quella proposta da Amazon Italia. Infatti, in questo caso la variante da 6/128GB dello smartphone viene venduta a 199,90 euro (per tempo limitato, ovvero fino al 29 marzo 2021). Insomma, potrebbe interessarvi fare un salto anche su questo sito Web.