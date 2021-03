POCO X3 Pro si svela nelle specifiche tecniche e nel prezzo: tutti i dettagli

POCO X3 Pro è davvero sempre più vicino al rilascio sul mercato: dopo avere parlato delle indiscrezioni sui tagli di memoria e sulle colorazioni, ora è il momento di un altro grande leak riguardo l’intera scheda tecnica e anche il prezzo sul mercato. Vediamo come potrebbe essere il successore del modello POCO X3 NFC di successo.

Innanzitutto, va precisato che a svelare erroneamente i dettagli tecnici dello smartphone è stato addirittura lo store ufficiale Xiaomi sulla piattaforma di e-commerce vietnamita Shopee. Si parla, dunque, di un dispositivo con display AMOLED FHD + da 6,67 pollici con protezione Gorilla Glass 6, refresh rate di 120 Hz e frequenza di campionamento tattile di 240 Hz, con l’ormai immancabile notch situato in questo caso nella parte superiore centrale del pannello.

Sotto la scocca ci sarà invece il SoC Qualcomm Snapdragon 860, ma mancherà il modem 5G per lasciare spazio solamente al supporto al 4G. Inoltre, dovrebbe apparire il sistema LiquidCool Technology 1.0 Plus per evitare alte temperature durante l’utilizzo intenso specialmente durante il gaming. Lato memoria si parla invece di 6 o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria flash UFS 3.1, con slot per microSD fino a 1 TB.

Per il comparto fotocamera, invece, si parla di un setup a quadruplo sensore posteriore (48MP + 8MP + 2MP + 2MP) e un singolo sensore anteriore da 20 megapixel. La batteria sarà da 5160 mAh e supporterà la ricarica rapida a 33W. Lato funzionalità, POCO X3 Pro dovrebbe ricevere un jack da 3,5 mm, Bluetooth 5, NFC, supporto Hi-Res Audio e uno scanner di impronte digitali laterale. Infine, per quanto riguarda il prezzo, al momento si vocifera un costo pari a 350 Dollari per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, mentre la versione standard non dovrebbe costare più di 300 Dollari.

Se volete sapere qualcosa in più sul predecessore, vi reindirizziamo alla nostra recensione di POCO X3 NFC.