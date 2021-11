POCO X3 PRO, ultime ore dello sconto da 100 Euro su Amazon

Ultime ore per lo sconto Amazon sul POCO X3 Pro di Xiaomi. Sullo smartphone infatti è possibile risparmiare 100 Euro dal prezzo di listino, e cala sotto la soglia di 200 Euro. La promozione scadrà alle 23:59 di oggi, 29 Novembre 2021, in cui si celebra il Cyber Monday.

Di seguito gli sconti:

POCO X3 Pro - Smartphone 8GB RAM, 256GB ROM, 6,67” 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Nero (Phantom Black) [Versione Italia]: 199,90 Euro (299,90 Euro)

La consegna garantita a stretto giro di orologio, per coloro che effettuano l'ordine nel giro delle prossime ore. Anche in questo caso è possibile effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2022, grazie all'estensione proposta da Amazon in occasione del Black Friday 2021 e del periodo natalizio.

Sempre tramite la scheda prodotto, inoltre, si può anche aggiungere la garanzia per due anni al prezzo di 24,83 Euro e tre anni a 35,99 Euro. Amazon consente anche di aggiungere le opzioni regalo per coloro che desiderano regalare questo smartphone alla persona cara.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di POCO X3 Pro