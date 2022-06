POCO X4 GT e POCO F4 ufficiali in Italia: specifiche, prezzi e promozioni

Nel corso di un evento di lancio online di POCO, sono stati annunciati due smartphone. Più precisamente, si fa riferimento a POCO X4 GT e POCO F4: in questa sede possiamo fornirvi tutti i dettagli del caso relativi all'Italia, dato che a breve i modelli coinvolti approderanno sul mercato nostrano.

Partendo dalla scheda tecnica di POCO X4 GT, quest'ultima comprende un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2460 x 1080 pixel), aspect ratio 20,5:9, refresh rate fino a 144Hz, touch sampling rate di 270Hz, picchi di luminosità di 650 nit e protezione Corning Gorilla Glass 5, un processore MediaTek Dimensity 8100, 8GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.89) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 120 gradi) + 2MP (f/2.4, macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.45) e una batteria da 5.080mAh con supporto alla ricarica a 67W.

Le dimensioni del dispositivo sono di 163,64 x 74,29 x 8,87 mm, per un peso di 200 grammi. Non manca il supporto a 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 e NFC, così come ci sono un sensore di impronte laterale, il jack audio da 3,5mm e il sistema di raffreddamento LiquidCool Technology 2.0 basato su vapor chamber. Le colorazioni disponibili sono quelle Silver, Black e Blue.

Passando, invece, alle caratteristiche tecniche di POCO F4, fanno capolino uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hz, touch sampling rate di 360Hz, supporto all'HDR10+, picchi di luminosità di 1300 nit e protezione Corning Gorilla Glass 5, un SoC Qualcomm Snapdragon 870, 6/8GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di storage UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.79, OIS) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 119 gradi) + 2MP (f/2.4, macro), una fotocamera anteriore da 20MP (f/2.45) e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica a 67W.

Le dimensioni sono in questo caso di 163,2 x 75,95 x 7,7 mm, per un peso di 195 grammi. Presenti NFC, Bluetooth 5.2, 5G, Wi-Fi 6, sistema di raffreddamento LiquidCool Technology 2.0 basato su vapor chamber e sensore di impronte digitali posto lateralmente. Quali sono le colorazioni disponibili? Night Black, Nebula Green e Moonlight Silver.

Arriviamo, infine, a prezzi e disponibilità. A tal proposito, POCO X4 GT approderà sul mercato nella giornata del 4 luglio 2022, a un prezzo di 379,90 euro per il modello da 8/128GB, nonché di 429,90 euro per la variante da 8/256GB. Immancabili i prezzi Early Bird, che saranno attivi sul portale ufficiale di POCO e su Amazon dalle ore 13:00 del 4 luglio 2022 alle ore 12:59 del 9 luglio 2022. In questo contesto, si parte da 299,90 euro per il modello da 8/128GB e si arriva a 349,90 euro per la variante da 8/256GB.

Per quel che concerne POCO F4, i "prezzi" base sono di 399,90 euro (6/128GB, solo sul sito Web di POCO) e 449,90 euro (8/256GB, poco.co e Amazon), mentre i costi Early Bird sono di 349,90 euro (6/128GB) e 399,90 euro (8/256GB). Le promozioni di lancio in questo caso saranno attive dalle ore 13:00 del 27 giugno 2022 alle ore 12:59 del 2 luglio 2022. Al netto di questo, da notare il fatto che c'è un servizio post vendita che offre una riparazione gratuita dello schermo nei primi sei mesi dall'acquisto.