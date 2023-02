POCO X4 GT riceve Android 13 anche in Italia: preparatevi all'update!

In Italia oggi sono arrivati POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G, i nuovi smartphone di fascia media del marchio legato a Xiaomi, ma non è l’unica novità legata ai suoi device: in queste ore, difatti, la società ha deciso di avviare il rollout di Android 13 per POCO X4 GT, modello presentato lo scorso anno durante l’estate.

Questo è ufficialmente il primo “major update” per il dispositivo mobile di fascia media in questione, il quale ha sempre avuto MIUI 13 con Android 12, aggiornato periodicamente dalle classiche patch di sicurezza accompagnate da vari bug fix. Per l’esattezza, la build è nota con il codice versione V14.0.1.0.TLOMIXM e vedrà il rilascio graduale in Italia e nel resto del mondo durante queste settimane.

Cosa include? Vediamo il changelog completo:

Esperienza di base

MIUI adesso utilizza meno memoria e si mantiene veloce e reattiva più a lungo

Personalizzazione

L’attenzione per i dettagli ridefinisce il concetto di personalizzazione e lo porta al livello successivo

Le super icone danno alla schermata home un nuovo look (aggiorna la schermata home e i temi all'ultima versione per poterle utilizzare)

Le cartelle della schermata home evidenziano le app di cui hai maggiore bisogno portandole a un solo tap di distanza da te

Più funzioni e migliorie

La ricerca in Impostazioni è più efficace: la cronologia delle ricerche e le categorie nei risultati sono molto più chiare rispetto a prima

Sistema

MIUI 14 stabile basata su Android 13

Patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2023 per una maggiore sicurezza del sistema.

Se quindi siete in possesso del POCO X4 GT, vi raccomandiamo di restare attenti agli update in arrivo tramite le Impostazioni o, per comodità, tramite la barra delle notifiche.

Nel mentre, ricordiamo che la MIUI 14 è arrivata su un Redmi del 2022.