POCO X4 Pro appare su Amazon e si svela in ogni dettaglio prima del lancio

A pochi giorni dall’evento POCO del Mobile World Congress, durante il quale la società sotto Xiaomi lancerà sul mercato i nuovi smartphone X4 Pro 5G e M4 Pro, Amazon l’ha anticipata rivelando tramite il portale francese l’elenco completo di Poco X4 Pro nelle colorazioni disponibili e specifiche tecniche. Ecco come sarà.

Lo smartphone nel suo design potete ammirarlo sia in copertina, sia in calce alla notizia, grazie ai render ufficiali diffusi online da Amazon Francia: come potete vedere, si tratterà di uno smartphone dai bordi estremamente sottili frontalmente e, posteriormente, dal modulo fotocamera ben distinguibile grazie all’estensione in un’isola dalle dimensioni importanti che, per giunta, ricordano il già lanciato Redmi Note 11 Pro con qualche piccola variazione nel design e il logo POCO particolarmente vistoso. Le colorazioni disponibili, invece, saranno nero grafite, giallo canarino e un apparente gradient blu-azzurro.

Le specifiche tecniche, invece, prevedono la dotazione del chipset Qualcomm Snapdragon 695 assieme a una batteria da 5.000 mAh, mentre le configurazioni di memoria non sono ancora note. Lo schermo sarà un OLED da 6,67 pollici a 120Hz e, lato fotocamera, si trova invece un sensore principale da 108 MP accompagnato da un ultra-grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP. Il prezzo? Prima della scomparsa dal portale di Amazon Francia era elencato a 350,51 Euro, ma si consiglia di prenderlo con le pinze in attesa del debutto ufficiale in Europa.

Rimanendo nel mondo Xiaomi, qualche giorno fa il brand cinese ha presentato la gamma di robot aspirapolvere Vacuum-Mop 2.