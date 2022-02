POCO X4 Pro sta arrivando: le prime certificazioni fanno storcere il naso

È passato quasi un anno dal rilascio dell’ultimo smartphone principale della gamma POCO - e, a tale proposito, potete leggere la recensione di POCO X3 Pro -, il quale ha scosso la sua fascia di prezzo con qualità e prestazioni sorprendenti. Il successore POCO X4 Pro 5G, invece, potrebbe essere meno soddisfacente.

Secondo gli ultimi report di Gizchina, infatti, lo smartphone in questione avrebbe già ottenuto alcune tra le prime certificazioni internazionali per approdare nei mercati principali. Da esse si comprendono alcuni dettagli chiave: osservando il numero di modello 2201116PG, di riferimento per il mercato europeo e non solo, si nota una notevole somiglianza con l’identificatore 2201116SG dato a Redmi Note 11 Pro 5G. In altre parole, sembrerebbe che POCO X4 Pro 5G non sia altro che un rebranding dello smartphone firmato Redmi.

Pertanto, le ipotesi attuali in merito alle specifiche sono le seguenti: chipset Qualcomm Snapdragon 695 – dalle prestazioni inferiori al Snapdragon 860 visto sull’X3 Pro, 8 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di memoria interna, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W, schermo AMOLED da 6,67 pollici FullHD+ a 120Hz e un comparto fotocamera caratterizzato da singolo sensore anteriore da 16 MP e tri-camera posteriore da 108 MP + 8 MP + 2 MP.

Tutto ciò ovviamente è considerabile come un insieme di rumor da prendere cum grano salis ma, dovesse trattarsi a tutti gli effetti del POCO X4 Pro 5G, i fan potrebbero definirsi alquanto delusi.

Rimanendo nel mondo della casa madre Xiaomi, sono già disponibili le offerte di San Valentino con sconti fino al 47% su smartphone.