POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G ufficiali in Italia: prezzo e specifiche dei midrange

Nel corso dell'evento di lancio di POCO di inizio febbraio 2023, il popolare brand ha svelato due nuovi dispositivi di fascia media. Si tratta degli smartphone POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G, ora ufficiali anche per quel che riguarda l'Italia.

Partendo dalla scheda tecnica di POCO X5 5G, ovvero il "piccolo" della gamma, troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1800 pixel), picchi di luminosità di 1200 nit, refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz e protezione Corning Gorilla Glass 3, un processore Qualcomm Snapdragon 695, 6/8GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (ultra-wide, 118 gradi) + 2MP (f/2.4, macro), una fotocamera anteriore da 13MP (f/2.45) e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 33W.

Non mancano NFC, sensore IR, lettore di impronte digitali collocato sul lato e jack audio da 3,5mm per le cuffie, così come c'è il supporto a 5G, Wi-Fi ac e Bluetooth 5.1. Il software è supportato dalla MIUI 13 per POCO, mentre le dimensioni dello smartphone sono di 165,88 x 76,21 x 7,98mm, per un peso di 189 grammi. Le colorazioni disponibili sono quelle Green, Blue e Black. Per quel che riguarda prezzi e disponibilità, il costo di POCO X5 5G di base è di 299,90 euro per il modello da 6/128GB. Tuttavia, fino alle ore 14:00 del 13 febbraio 2023 ci sarà una promozione early bird che permetterà di portarsi a casa questa variante a 249,90 euro. Esiste poi un modello da 8/256GB, generalmente venduto a 349,90 euro (nel periodo early bird il costo sarà di 299,90 euro).

Arrivando invece alla "punta di diamante" della nuova serie POCO, la scheda tecnica di POCO X5 Pro 5G comprende uno schermo Flow AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, touch sampling rate fino a 240Hz, luminosità di picco di 900 nit e protezione Corning Gorilla Glass 5, un SoC Qualcomm Snapdragon 778G, 6/8GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna UFS 2.2, una tripla fotocamera posteriore da 108MP + 8MP (ultra-wide, 120 gradi) + 2MP (f/2.4, macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.4) e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 67W.

Presenti 5G, NFC, sensore IR, doppi speaker, lettore di impronte digitali laterale, jack audio da 3,5mm per le cuffie, Bluetooth 5.2, Wi-Fi ax e MIUI 14 per POCO. Le dimensioni del dispositivo sono di 162,91 x 76,03 x 7,9 mm, mentre le colorazioni disponibili sono quelle Yellow, Black e Blue. In questo caso, i prezzi di base partono da 349,90 euro per il modello da 6/128GB, che però, sempre nell'ambito della promozione early bird, verrà proposto, fino alle ore 14:00 del 13 febbraio 2023, a un prezzo di 299,90 euro. C'è poi una variante da 8/256GB proposta di base a 399,90 euro (che nel periodo early bird costa 349,90 euro).

Insomma, i nuovi midrange sono stati annunciati. Per maggiori dettagli in merito ai dispositivi, potete fare riferimento al portale ufficiale di POCO. Per il resto, in calce potete trovare alcuni render relativi agli smartphone (copertina e prima immagine sottostante per POCO X5 Pro 5G, seconda e terza immagine sottostante per POCO X5).