POCO X5 e X5 Pro senza segreti: trapelano le schede tecniche quasi complete

A quanto pare POCO si sta preparando al lancio di POCO X5 e POCO X5 Pro, nuovi smartphone di fascia medio-bassa che succederanno ai flagship-killer del 2022 della gamma POCO X4. Ebbene, in rete sono trapelate le specifiche tecniche quasi complete grazie a un rivenditore europeo.

Stando a quanto ripreso anche dai colleghi di GSMArena, il dispositivo mobile POCO X5 Pro sarà dotato di un pannello AMOLED da 6,67 pollici dall’aspect ratio pari a 20:9 a causa della risoluzione di 1.080 x 2.400 pixel, mentre il refresh rate dovrebbe essere di 120Hz. Sotto la scocca si trova il cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 778G, accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione interna con slot microSD per l’espansione, oltre che dalla batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata a 67W.

Il sistema operativo, invece, è Android 12, e lato fotocamera si trova un sensore principale posteriore da 108 MP seguito da un ultra grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP; anteriormente, infine, si dovrebbe trovare una lente da 16 megapixel.

Per quanto concerne il POCO X5, notiamo la dotazione del display AMOLED da 6,67 pollici con la stessa risoluzione del modello sopra citato, ma una classificazione IP54 anziché IP68 come la variante Pro. I downgrade si fanno notare sotto la scocca con il chipset Snapdragon 695 e con la velocità di ricarica di 33W per la batteria sempre da 5.000 mAh. Le configurazioni lato memoria sono sempre da 6/128 GB e 8/256 GB, mentre lato fotocamera la lente principale scende a 48 MP e quella anteriore a 13 MP.

Al momento è ancora presto per parlare dei prezzi; pertanto, consigliamo di prendere i dati sopra citati cum grano salis e attendere pazientemente il lancio nel 2023.

