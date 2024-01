POCO X6 ed M6 Series: super promozioni di lancio fino al 17 Gennaio 2024

In occasione della presentazione di POCO X6 ed M6 Pro, POCO propone delle promozioni di lancio molto interessanti su entrambi i dispositivi, che possono essere acquistati a prezzi early bird fino al 17 Gennaio 2024.

Ricordiamo che da ieri, 11 Gennaio 2024, sullo store ufficiale di Mi, di Poco e su Amazon, è possibile acquistare i tre dispositivi.

Partiamo per ordine, però, dai prezzi di listino. Il POCO X6 Pro 5G è disponibile nelle colorazioni black, yellow e grey a 349,90 Euro per la variante 8/256Gb e 419,90 Euro per la variante 12/512Gb.

POCO X6 5G invece è disponibile nelle colorazioni black, white e blu a 299,90 Euro nella variante 8/256GB, 329,90 Euro per l’opzione 12/256Gb e 369,90 Euro per il modello 12/512GB.

Infine, POCO M6 Pro invece può essere acquistato nelle varianti black, blue e purple nelle configurazione 8/256GB a 229,90 Euro e 12/512Gb nell’opzione 299,90 Euro.

Fino alle 23:59 del 17 Gennaio 2024, gli smartphone sono disponibili in early bird ai seguenti prezzi:

POCO X6 Pro, nella versione da 12GB + 512GB, sarà acquistabile al prezzo di 379,90€

POCO X6, nella versione da 12GB + 256GB, sarà in vendita al prezzo di 289,90€

POCO X6, nella variante da 12GB + 512GB, sarà disponibile al prezzo di 329,90€

POCO M6 Pro, nella variante da 12GB + 512GB, al prezzo early bird di 259,90€

Per tutte le informazioni su POCO M6 Pro vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.