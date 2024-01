POCO X6 Series e M6 Pro hanno una data di lancio italiana, ed è vicinissima

Neanche il tempo di parlarvi dell'arrivo in Italia della linea Redmi Note 13 di smartphone, che già un altro sub-brand di Xiaomi annuncia l'uscita globale dei suoi prossimi device. Stiamo ovviamente parlando di POCO, che lancerà la sua X6 Series tra una decina di giorni in tutto il mondo, Italia compresa.

Con il poster promozionale che potete vedere in questa notizia, infatti, POCO ha confermato che POCO X6 e POCO X6 Pro arriveranno l'11 gennaio sul mercato globale. I due smartphone saranno rispettivamente dei rebranding di Redmi Note 13 Pro (da qui il lancio quasi contemporaneo dei nuovi device Redmi e POCO) e di Redmi K70E - quest'ultimo arrivato finora solo sul mercato cinese.

A questo giro, sembra che POCO si sia concentrata sulla scheda tecnica dei suoi due smartphone, utilizzando come slogan promozionale la frase "A tutta velocità". L'evento di lancio dei due prodotti della linea POCO X6, insieme a POCO M6 Pro, è dunque fissato per l'11 gennaio, alle ore 13:00 italiane. La presentazione dei tre dispositivi potrà essere seguita in live su Mi.com oppure sui social network di POCO.

Al di là della campagna marketing di Xiaomi e POCO, comunque, dobbiamo segnalare che i due POCO X6 saranno i primi smartphone con HyperOS ad arrivare sul mercato globale. Per chi non lo sapesse, HyperOS è il nuovo sistema operativo di Xiaomi, che dovrebbe piano piano sostituire MIUI e che è stato pensato dal colosso cinese come un OS unificato per tutti i suoi dispositivi, tra cui smartphone, smartwatch e prodotti per la casa intelligente.

Scendendo più nel dettaglio dei tre smartphone in arrivo l'11 gennaio, POCO X6 avrà uno Snapdragon 7 Gen2 come proprio SoC e sarà disponibile con RAM da 8, 12 o 16 GB e con storage da 128, 256 o 512 GB, ulteriormente espandibile tramite microSD. Inoltre, lo smartphone avrà una batteria da 5.100 mAh con supporto per il fast charging a 67 W. Lato connettività, invece, avremo il supporto per il 5G, il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.3. Infine, le fotocamere dello smartphone saranno una lente principale da 64 MP con OIS (l'unica differenza rispetto a Redmi Note 13 Pro, che ha un sensore da 200 MP), un ultra-grandangolo da 8 MP, una lente macro da 2 MP e una selfie-camera da 16 MP.

Invece, POCO X6 Pro monterà un MediaTek Dimensity 8300 Ultra come proprio SoC e sarà disponibile con 12 GB o 16 GB di RAM, insieme ad uno storage fino a 1 TB (questa volta non espandibile tramite microSD). Sia POCO X6 che X6 Pro avranno invece un display OLED FHD+ da 6,67" con refresh rate fino a 120 Hz mentre, a differenza del modello base, il top di gamma non presenterà la connettività Wi-Fi 7, limitandosi invece al Wi-Fi 6. Abbiamo però un'ottima batteria da ben 5.500 mAh con supporto per la ricarica cablata a 67 W, una fotocamera principale da 64 MP con OIS, un ultra-grandangolo da 8 MP, una lente macro da 2 MP e una selfie-camera da 16 MP.

Infine, POCO M6 Pro utilizzerà uno Snapdragon 4 Gen2 di Qualcomm come suo SoC, che si accompagnerà ad una RAM da 4 GB e ad una memoria interna da 64 GB, quest'ultima espandibile con microSD fino a 1 TB. Il display sarà un pannello IPS LCD FHD+ da 6,79" con refresh rate a 90 Hz, mentre la batteria sarà da 5.000 mAh. La fotocamera dello smartphone, invece, comprenderà un sensore principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP, insieme ad una selfie-camera da 8 MP.