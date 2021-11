Xbox App apre le porte al modding: come scaricare la nuova app per Windows in anteprima?

Con il nuovo aggiornamento di Xbox App è rivoluzione. Come preannunciato, infatti, potremo beneficiare di numerosi vantaggi già presenti sui client di altre piattaforme competitor. Il nuovo update, infatti, aprirà per la prima volta le porte al modding e non solo.

Sulla nuova Xbox App per Windows è già possibile provare alcune delle nuove feature, ammesso che si disponga della versione aggiornata dell'applicazione, attualmente ancora in fase di test chiuso. La novità più interessante è quella di poter accedere ai file di installazione dei giochi, non più blindati all'interno di una cartella di sistema nascosta e inaccessibile.

Quando decidiamo di scaricare un nuovo titolo dal ricchissimo catalogo Xbox Game Pass per PC, siamo già da tempo invitati, in maniera del tutto automatica, a confermare in quale unità installarlo. Molto presto, il popup di prima installazione ci inviterà anche a scegliere in quale directory installarlo, oltre a permetterci di scegliere se spostarlo in un altro percorso in seconda battuta.

Lo stesso vale, naturalmente, per i giochi già precedentemente installati. Per ottenere la nuova versione aggiornata dell'app, occorre iscriversi al canale Insider dall' Xbox Insider Hub, applicazione dedicata alle funzionalità in early access dell'ecosistema Xbox scaricabile dal Microsoft Store, come specificato nella guida ufficiale.

Una volta entrati a bordo del canale Insider, attivando la ricezione delle funzionalità Windows Gaming di Xbox Insider Hub, presenti in Anteprima, in breve tempo dovremmo ricevere l'aggiornamento della Xbox App principale e dunque iniziare a scoprire tutte le nuove funzionalità.