Xbox App per PC, arriva una nuova grafica per le console portatili

Nuovo aggiornamento per l'app Xbox in arrivo giusto prima delle festività: Microsoft ha annunciato una lunga serie di novità, tra cui una pensata in maniera specifica per rendere più semplice la navigazione sulle console portatili.

Dispositivi come ROG Ally e Legion GO di Lenovo offrono infatti l'esperienza completa di Windows 11 su schermi piuttosto contenuti. L'altra faccia della medaglia è che l'interfaccia non sempre è adatta per la navigazione su schermi di queste dimensioni, possibilmente touch. Per questo motivo, i brand principali hanno lavorato per offrire dei loro container per le librerie di gioco, in modo da rendere più semplice la vita ai propri utenti.

Il colosso di Redmond ha deciso di metterci lo zampino in prima persona, annunciando la nuova "Compact Mode" per Xbox App, che offrirà tutti i vantaggi di una UI compatta e a prova di schermi più piccoli.

Sappiamo già che Microsoft e Asus stanno lavorando a quattro mani per rendere predefinita questa nuova interfaccia, ma anche sulle piattaforme che non lo prevedono sarà solo questione di pochi clic.

Un'altra novità dell'ultima build di Xbox App riguarda il nuovo metodo di troubleshooting per i problemi legati al funzionamento e all'individuazione dei "Gaming Services", spesso fonte di grattacapi per gli appassionati. La nuova funzione, senza troppe sorprese, si chiama "Game Services Repair Tool".