Xbox App per PC si rinnova, tra nuove animazioni e Quality of Life

L'incredibile roadmap di giochi in uscita sul Game Pass include tra le altre cose anche l'attesissimo Starfield, un colpaccio per Microsoft e che catalizzerà inevitabilmente le attenzioni di un vastissimo pubblico di appassionati sull'offerta a sottoscrizione mensile del team di Redmond.

Il nuovo corso di Microsoft, tuttavia, non può prescindere da un corposo lifting anche al software di accompagnamento. Se il pesante redesign dell'UI di Xbox Series ha raccolto feedback perlopiù positivi, su PC le cose non cambiano da parecchio tempo.

Con l'ultima build, per l'esattezza con la versione 2309.1000.28.0 dell'app, ci saranno parecchie novità.

Già disponibile per gli Insider registrati al canale Preview, la nuova versione porta in dote nuove animazioni, un countdown in chiaro dei giochi in arrivo sul game pass e un utile nuovo metodo per filtrare la sezione "La mia raccolta" in maniera più semplice tra titoli posseduti e presenti nel catalogo Game Pass.

Oltre a ciò arrivano svariati fix per la stabilità dell'interfaccia e per alcuni bug sia grafici che di funzionamento.

Questo, in tandem con il lancio di Microsoft Teams Play Together, renderà ancora più interessante il gaming tramite Xbox Game Pass e sfruttando tutte le potenzialità del software offerto da Microsoft, ora con tanto di integrazione per comunicare e streammare con i propri amici.