Xbox Game Pass sta arrivando su GeForce NOW: i primi giochi con RTX 4080

A qualche giorno dalle prime avvisaglie, Xbox Game Pass sbarca ufficialmente su GeForce NOW, con il servizio di Cloud Gaming di NVIDIA pronto ad accogliere i primi giochi del vasto catalogo Microsoft.

L'annuncio ufficiale arriva durante il terzo GFN Thursday di giugno mettendo in chiaro come avverrà l'integrazione e i primi giochi compatibili.

Senza dover aggiungere costi al proprio piano, dunque, gli utenti dotati di sottoscrizione al Game Pass di Microsoft potranno sincronizzare il proprio account all'interno della piattaforma verde per lo streaming, proprio come avviene per gli altri account presenti al suo interno, tra cui Steam, Ubisoft Connect ed Epic Games.

Anche l'account Microsoft apparirà dunque tra quelli collegati, aprendo le porte allo streaming con le prestazioni potenziate di GeForce NOW che, ricordiamo, con il piano Ultimate consente addirittura di giocare con le performance di una RTX 4080, anziché utilizzare la piattaforma dedicata Xbox Cloud Gaming.

Allo stato attuale non si sa quanti giochi e con quale frequenza verranno aggiunti, ma è chiaro che per chi desidera l'accesso a tutto il catalogo istantaneamente, accettando le performance di Xbox Series X, Xbox Cloud Gaming resta la via principale da percorrere. Chi desidera invece giocare in streaming in 4K nativo, con risoluzioni anche Ultrawide e con le impostazioni grafiche spinte al massimo, potrà farlo grazie a NVIDIA GeForce Now.

I titoli in arrivo questa settimana sulla piattaforma sono:

Dordogne (nuovo lancio su Steam)

Age of Empires IV: Anniversary Edition (Steam)

Age of Empires IV nella sua edizione anniversario, oltretutto, sarà il primo gioco Xbox Game Pass a sbarcare sulla piattaforma di NVIDIA.