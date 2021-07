Xbox Game Pass su uno smartwatch Android: eccolo mentre fa girare Forza Horizon 4

Può il Game Pass di Xbox girare su uno smartwatch Android? Si. Un utente è infatti riuscito a giocare ad Forza Horizon 4 e Slay The Spire direttamente dal proprio polso, utilizzando l'orologio intelligente basato sul robottino verde ed il browser integrato.

Nessuna modifica di rilievo quindi, tanto meno grosse procedure da completare: come si può vedere direttamente dal filmato presente in apertura, il browser integrato ha permesso di giocare, avvalendosi del micro gamepad 8Bitdo Zero, al corsistico ed al roguelike di MegaCrit.

Lo smartwatch in questione è basato su Android 5.1 e chiaramente l'unica limitazione è rappresentata dalle dimensioni esigue del controller e dallo schermo, da 1,57 pollici, che non consente di godere a pieno dell'esperienza di Forza Horizon 4 e Slay the Spire. Questo esperimento, se così si può definire, però, mostra ancora una volta la versatilità di xCloud a cui si può accedere praticamente ovunque a patto di avere un browser supportato.

Nel frattempo, per tutte le informazioni sui giochi in arrivo a fine luglio su Xbox Game Pass, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata. Qualche giorno fa è anche trapelata la lista dei prossimi giochi in uscita dal catalogo Game Pass, tra cui figurano It Lurks Below, The Touryst ed Undermine.