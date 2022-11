Xbox Game Pass e Twitch, partnership a sorpresa con omaggio per le sub!

L'espansione senza freni del piano di sottoscrizione di Xbox ha portato, da qualche ora, all'arrivo di DUNE Spice Wars su Game Pass, dopo l'approdo di A Plague Tale Requiem, ma non è finita qui, poiché c'è una interessante sorpresa per gli utenti Twitch.

Le due realtà, infatti, hanno siglato un sodalizio storico che porterà gli utenti a ricevere mensilità gratuite al servizio di gioco di Microsoft come premio per l'acquisto di sub ai nostri streamer preferiti.

L'accordo prevede il riconoscimento di tre mesi di PC Game Pass in maniera totalmente gratuita per nuovi iscritti al servizio, in seguito all'acquisto di due nuovi abbonamenti (o abbonamenti regalo) su Twitch. La promozione avrà durata limitata, dalle 18:00 del 3 novembre 2022 alle 23:00 dell'11 novembre 2022, ora italiana.

Si tratta sicuramente di un'iniziativa apprezzabile per far provare agli utenti Twitch il servizio offerto da Microsoft, che attualmente conta all'attivo oltre 300 titoli, tutti da scaricare e giocare senza alcun limite.

Attenzione però: come da termini e condizioni del servizio, un singolo streamer ha facoltà di disattivare la promozione sul proprio canale, quindi prestate attenzione alle comunicazione relativa all'offerta prima di procedere alla sottoscrizione delle vostre sub.

Se siete già regolarmente iscritti, invece, potrebbe interessarvi sapere quali giochi abbandoneranno il Game Pass a novembre.