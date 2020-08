Xbox Game Pass Ultimate arriva su Galaxy Note20 il 15 Settembre, ora è ufficiale!

Bomba di Samsung nel corso dell’Unpacked 2020 di Agosto. Durante la presentazione del Galaxy Note20, infatti, il colosso coreano ha annunciato un’estensione della partnership con Microsoft che porterà all’arrivo sui dispositivi Galaxy dell’esperienza di Xbox Game Pass Ultimate.

La data da segnare sul calendario è quella del 15 Settembre, quando gli utenti potranno giocare ad oltre 100 popolari titoli Xbox su smartphone o tablet direttamente con xCloud. Nella lista figurano anche Microsoft Dungeons e Gears 5.

Su Note20, però, l’esperienza di gioco sarà arricchita grazie al Game Booster basato sull’intelligenza artificiale e l’ottimizzazione della risposta audio Bluetooth, a cui si aggiunge la latenza del touch a 240Hz.

Chiaramente, per poter accedere all’esperienza dell’Xbox Game Pass Ultimate è richiesto l’abbonamento al servizio, il cui arrivo su mobile è stato annunciato nella giornata di ieri in via ufficiale. Lo streaming dei giochi, in versione beta, partirà il 15 del prossimo mese e richiederà anche una velocità di connessione sufficiente oltre che un controller, da acquistare separatamente. E' però possibile utilizzare sia il joypad di Xbox che di PlayStation, come mostrato in un filmato mandato in onda durante il keynote.

Effettuando il preorder di Galaxy Note20 gli utenti potranno scegliere di ricevere in omaggio gli auricolari bluetooth Galaxy Buds+, oppure, per gli appassionati di gaming, 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, Game Controller dedicato e Wireless Charger. Prenotando Galaxy Note20 Ultra 5G gli utenti potranno scegliere di ricevere in omaggio i nuovi auricolari bluetooth Galaxy Buds Live oppure 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, Game Controller dedicato e Wireless Charger. Le stesse promozioni saranno disponibili anche su Galaxy Tab S7.