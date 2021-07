Xbox, nuove funzionalità per le impostazioni familiari: focus sulle spese dei figli

Dopo aver appreso la storia di un uomo costretto a vendere la propria auto per saldare le spese del figlio in microtransazioni sull'App Store, le preoccupazioni su questo mercato sono decisamente in crescendo. Per questo motivo Microsoft ha deciso di potenziare il proprio ecosistema.

In particolare, apprendiamo dell'implementazione di una nuova serie di feature che andranno ad arricchire il set di impostazioni familiari dell'applicazione Xbox Family Settings. Con queste nuove funzionalità il genitore sarà in grado di avere una visione pressoché completa sulle spese dei figli.

Le nuove funzionalità riguardano:

Limiti di spesa - i genitori saranno in grado di gestire le spese del figlio tramite la creazione di un vero e proprio wallet all'interno del quale i genitori potranno effettuare delle ricariche e dunque impedire di fatto al figlio di spendere più di quanto pattuito;

Autorizzazione - quando il figlio desidera effettuare un acquisto che supera i limiti di spesa, quest'operazione verrà notificata sul dispositivo del genitore. A questo punto sarà compito del genitore decidere se autorizzare o meno l'acquisto, ricaricando il portafogli;

Saldo - ovviamente, il genitore potrà sempre tenere traccia del credito residuo all'interno dell'account in modo da decidere se e quando inserire altri fondi.

L'app è già disponibile per gli utenti Android sul Play Store e sull'App Store per dispositivi iOS.