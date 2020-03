Xbox Series X, RDNA2 e Azure Raytracing sul palco dell'AMD Financial Day?

Nella giornata di oggi ha fatto molto discutere un rumor, emerso su Reddit, secondo il quale Microsoft presenterà il primo gameplay di Xbox Series X durante i prossimi AMD Financial Day, concentrando la discussione su RDNA 2 e sulla tecnologia alla base della console.

Stando a quanto riportato su Reddit, durante lo show verranno mostrate le soluzioni tecnologiche adottate per il Raytracing, nate dalla collaborazione tra AMD e Microsoft per supporto hardware nativo alle librerie DXR, che supererebbero del 30/50% le performance delle RTX di NVIDIA. Sempre secondo il post, RDNA2 verrà lanciata in esclusiva per Microsoft e per i prodotti Radeon di fascia alta e dovrebbe includere tecnologie di deep learning AI per l'upscaling, interpolazione delle animazioni (che consentirebbe di arrivare ai 60 fps sui giochi pensati a 30 fps) e potenza tale da garantire un'intelligenza degli NPC avanzata. Tutte caratteristiche che dovrebbero essere mostrate nel concreto attraverso una Demo inedita della versione implementata di Forza Horizon 4, sviluppata per l'occasione da Playground Games.

Il rumor continua poi alzando la posta: Lisa Su e Phil Spencer parleranno delle funzionalità cloud integrate di Xbox Series X e pienamente supportate da RDNA2, nonché delle capacità Raytracing di Azure in grado di eseguire un calcolo in tempo reale della scena su qualsiasi dispositivo purché connesso alla rete. Anche in questo caso Playground Games dovrebbe mostrare la Demo di una foresta "iper realistica" con il passaggio dal Raytracing locale a quello calcolato da Azure, con una differenza di resa definita "sbalorditiva". Il post specifica però che questa tecnologia non è pensata per un gioco specifico e che dovrebbe quindi arrivare in futuro.

Insomma, sembrerebbe la presentazione dei sogni per i fan della console di Redmond. Ovviamente, sebbene il rumor sia stato ripreso dai principali insider (persino smentito da alcuni) e dai siti specializzati, vi invitiamo a prende tutto "cum grano salis".