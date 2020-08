xCloud su iOS: Microsoft interrompe i test a causa delle politiche di App Store

A poche ore dall'annuncio dell'arrivo di Xbox Game Pass Ultimate su Galaxy Note20, Microsoft ha svelato di aver terminato i test di xCloud su iOS a causa delle politiche dell'App Store. Il colosso di Redmond ha anche precisato che il progetto verrà chiuso, nonostante ai test abbiano partecipato circa 10.000 persone.

Secondo quanto raccontato da The Verge, per rispettare le regole di TestFlight, la piattaforma usata dagli sviluppatori iOS per rilasciare le versioni beta di app e giochi, Microsoft ha limitato i test ad un solo gioco, Halo: The Master Chief Collection. Gli ingegneri evidentemente hanno considerato questo aspetto troppo stringente ed hanno deciso di bloccare il progetto senza fornire molti dettagli sulle linee guida che hanno spinto la società di Satya Nadella a prendere questa decisione.

Probabilmente, però, la regola che ha portato a questo strappo è quella che impedisce agli sviluppatori di portare su App Store il proprio catalogo di app o giochi, che è stata al centro anche delle discussioni recenti dopo la mail di Steve Jobs trapelata a seguito dell'audizione di Apple al Congresso americano.

Microsoft, nel frattempo ha precisato che "xCloud sarà disponibile per gli utenti Android a partire dal 15 Settembre" insieme all'Xbox Game Pass Utimate. Il futuro su iOS appare quanto mai incerto.