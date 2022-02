XDays Mediaworld: i migliori sconti sui TV, fino al 20 Febbraio 2022

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, nella giornata di ieri sono partiti gli XDays di Mediaworld, che fino al 20 Febbraio 2022 terranno compagnia gli utenti con un'ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Protagonisti sono anche i TV OLED e QLED.

Il Samsung UETU7090UXZT da 43 pollici viene proposto a 410 Euro, 39 Euro in meno dai 449 Euro imposti dal produttore, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 20,50 Euro al mese con tan e taeg 0%. L'UE50TU7090UXZT da 50 pollici, invece, passa a 449 Euro, in calo di 130 Euro rispetto ai 579 Euro di listino, mentre l'UE32T4000AKXZT da 32 pollici viene proposto a 249,99 Euro.

Il Sony KD32W800 da 32 pollici, invece, passa a 367 Euro, rispetto ai 449 Euro di listino. Il Philips 32PFS5603 da 32 pollici viene proposto a 269 Euro, dai 299 Euro precedenti.

L'LG OLED 55B1 da 55 pollici, invece, passa a 1090 Euro, dai 1699 Euro di listino, mentre il Samsung Crystal UHD 4K UE50AU9070 da 50 pollici viene proposto a 515 Euro, rispetto ai 799 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 25,75 Euro a mese.

La lista completa delle promozioni degli X-Days Mediaworld può essere consultata come sempre attraverso la pagina dedicata.