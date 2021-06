XDays Mediaworld: i migliori sconti sui TV OLED e QLED 4K

Mediaworld ha lanciato già da qualche giorno gli X-Days, che saranno disponibili solo online fino al 23 Giugno prossimo. In lista troviamo diversi modelli di TV OLED e QLED 4K, e come sempre riassumiamo quelle che sono le proposte più interessanti.

Partendo come sempre dai TV OLED, il Sony KD65AG9 da 65 pollici è disponibile a 2399 Euro, 400 Euro in meno rispetto al prezzo di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in2 0 rate da 119,95 Euro l'una. In offerta troviamo anche l'LG OLED 77GX6LA da 77 pollici, a 4299 Euro, dai 6999 Euro imposti dal produttore; sempre in ambito OLED, segnaliamo anche la promozione sul 77CX6LA da 77 pollici, a 2999 Euro, 2000 Euro in meno dai 4999 Euro di listino.

Spostandoci sui TV QLED, il Samsung QE65Q800TATXZT da 65 pollici passa a 1799 Euro: il risparmio è sostanzioso rispetto ai 3999 Euro precedenti, mentre il QE75Q60TAUXZT da 75 pollici passa a 1329 Euro dai 1999 Euro precedenti. Infine, segnaliamo anche l'offerta sul QE65Q950TSTXZT da 65 pollici, a 2499 Euro rispetto ai 5999 Euro precedenti.

La consegna non è gratuita su tutti: in alcuni casi è necessario pagare 19,99 Euro per riceverlo a casa, con ritiro contestuale in negozio sempre a costo zero. L'arrivo a casa è garantito a stretto giro di orologio.