XFX China nei guai, quasi 6000 schede video sequestrate: ecco il motivo

Il produttore XFX, noto per le sue Radeon personalizzate, sarebbe finito seriamente nei guai con le dogane cinesi. Sito web bloccato e schede video sequestrate, ma cosa è successo veramente?

Ad annunciarlo è stato proprio l'ufficio doganale cinese, il quale ha parlato chiaramente di "importazione illegale di schede video". Nello specifico, sembra che alcune schede video venissero spacciate per altri modelli. La scoperta è avvenuta nel porto di Huanggang, in seguito a un'operazione congiunta tra le forze dell'ordine di Huanggang e Meilin.

Le etichette delle GPU erano state coperte con quelle di altri modelli, che dunque non corrispondevano alla descrizione. Nel complesso, sono stati sequestrati 5840 pezzi per un totale che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di dollari di valore complessivo. Nel frattempo, anche il sito web cinese di XFX al momento risulta irraggiungibile.

Allo stato attuale non è ancora possibile stabilire se ci sia stato il coinvolgimento del produttore, ma le autorità non lo hanno ancora escluso. Questo metodo, come suggeriscono i ragazzi di MyDrivers, è stato già usato da altri venditori in passato per abbassare considerevolmente il costo di esportazione, dichiarando modelli dal prezzo inferiore e di conseguenza anche le tasse applicate.

Ricordiamo che, dopo due anni di pandemia e di crisi che ha colpito violentemente l'industria dei semiconduttori, il mercato delle schede video sembrava in ripresa. Tuttavia, con le crescenti tensioni internazionali, non è detto che il peggio sia passato.