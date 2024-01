XGIMI presenta al CES 2024 il proiettore Horizon Max certificato IMAX

In occasione del CES 2024 di Las Vegas che ha preso il via da poco, XGIMI ha presentato una nuova serie di tecnologie e la partnership con IMAX e DTS, Google e MediaTek.

Il primo annuncio è stato il proiettore Horizon Max certificato IMAX Enhanced. Si tratta anche del primo proiettore intelligente a lunga gittata al mondo con tale certificazione, dotato della tecnologia ISA 5.0 che, grazie ad alcuni miglioramenti hardware e software porta con se una svolta importante nel campo dei proiettori. Horizon Max è dotato di un esclusivo gimbal completamente motorizzato ed automatizzato che individua la posizione migliore per la produzione e regola di conseguenza le impostazioni. Horizon Max si presta sia per il gioco che per l’intrattenimento domestico ed offre una transizione senza soluzione di continuità quando viene spostato tra le pareti, adattando automaticamente le impostazioni software ed hardware . Il proiettore, grazie all’integrazione del 3D ToF in ISA 5.0, è in grado di individuare rapidamente lo spazio circostante, per consentire agli utenti di trovare il punto di proiezione ottimale.

La tecnologia Dual Light 2.0 aggiornata invece offre una gamma cromatica ultra-ampia, una luminosità ultra-elevata (3.100 ISO Lumen), un contrasto nativo di 2000:1 un’accuratezza cromatica ultra-alta. XGIMI spiga che il il sistema offre il display più luminoso mai realizzato, con un aumento del 35% rispetto ad XGIMI Horizon Ultra.