xHamster sfida Netflix: abbonamenti gratis per le zone in quarantena per il Coronavirus

Dopo l'offerta di San Valentino di Pornhub, un'altra piattaforma d'intrattenimento per adulti scende in campo per rendere meno tristi le giornate dei propri utenti. Questa volta è toccato ad xHamster, che ha deciso di regalare a coloro che sono in quarantena un abbonamento premium gratuito.

L'iniziativa è ironica, ma allo stesso tempo vuole essere un modo per "distrarre" gli abitanti delle zone rosse. Il vicepresidente Alex Hawkins ha sottolineato che dietro "Stay safe with xHamster" c'è anche una motivazione puramente scientifica, se così si può definire.

"Il modo più semplice per evitare che il virus si diffonda è evitare il contatto diretto con altre persone, ed il porno può essere d'aiuto", spiega, sottolineando che "il desiderio umano per il sesso è una delle motivazioni più forti che spinge al contatto umano". Da qui l'idea: permettere a coloro che vivono in Lombardia, Veneto, Teheran, Daegu, Wuhan ed Adeje di accedere illimitatamente, ed in maniera gratuita, all'intera libreria fino alla fine di marzo. Per la serie: se proprio dovete stare a casa, non deprimetevi.

Lo stesso Hawkins ha anche posto l'accento su un altro aspetto: "le compagnie d'intrattenimento hanno il potenziale per dare una mano in questa crisi globale. Dove sono Netflix, HBO e Disney+? Dobbiamo lavorare insieme per aiutare le persone a rimanere a casa". L'invito sarà accolto anche da altri colossi dello streaming?

Coloro che vivono nelle zone in quarantena, nel frattempo, possono contattare il sito per ricevere l'abbonamento gratuito seguendo le istruzioni indicate nel post, per rendere la cameretta il posto più sicuro.