Xi Jinping ha deciso: in Cina s'insegnerà l'intelligenza artificiale a scuola

Importante decisione annunciata dal Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, il quale come riportato dal Manifesto di oggi ha deciso che a partire dal 2019 gli studenti tra undici e diciotto anni inizieranno a studiare a scuola l'intelligenza artificiale, il machine learning e gli algoritmi.

Nello specifico, il leader cinese ha predisposto l'introduzione dell'intelligenza artificiale e le possibili applicazioni nei programmi scolastici delle scuole di primo e secondo grado, l'equivalente dei nostri istituti professionali, licei e scuole medie.

Non si tratta però di una prima assoluta, in quanto già in precedenza l'intelligenza artificiale aveva fatto il suo ingresso negli istituti cinesi, ma non per essere studiata dagli alunni. Il Governo Cinese infatti aveva predisposto alcuni test sul comportamento degli insegnanti e degli stessi alunni, allo scopo di consentire al Ministero di adattare i programmi scolastici e gli ambienti di studio ai tempi correnti.

Proprio qualche giorno fa, lo stesso Manifesto si era focalizzato sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale anche in tribunale. il Tribunale di Shanghai infatti aveva adottato un sistema basato sulla nuova tecnologia per aiutare i magistrati in un caso di rapina ed omicidio: l'IA aveva infatti sottoposto ai giudici e pubblici ministeri le prove per ogni parte del processo, analizzando anche le foto e le testimonianze degli imputati.

La Cina è tra le principali nazioni che sta puntando sull'IA e mira a diventare il mercato dominante.