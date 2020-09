Xi Jinping sorprende tutti: Cina raggiungerà la neutralità climatica entro il 2060

Durante il recente videocollegamento con l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato a sorpresa che il Dragone si impegnerà a raggiungere la neutralità climatica entro il 2060, ovvero l’equilibrio tra emissioni e assorbimento di anidride carbonica.

Questo annuncio è inaspettato e giunge in un momento delicato per diversi motivi: prima di tutto va considerato il periodo in cui ci troviamo, dove la pandemia da coronavirus fa da protagonista e richiede continuamente l’impegno di tutti i paesi che si coordinano tramite occasioni come questa assemblea; fare promesse simili in questo momento rilancia nuovamente il delicato tema dell’ambiente e ricorda ancora, esattamente come l’orologio apparso su un grattacielo di New York, quanto sia per noi importante agire il prima possibile.

Ancora più importante è il fatto che la stessa Cina da sola è responsabile del 28% delle emissioni globali, dunque un impegno simile potrebbe significare veramente molto per il bene dell’ambiente. Ma c’è un piccolo “tranello”: nelle ultime ore Donald Trump avrebbe definito l’Accordo di Parigi un “accordo unilaterale” e criticato il colosso asiatico poiché sarebbe, appunto, il colpevole principale del problema ambientale; questo annuncio dunque servirebbe a Xi Jinping per aumentare l’influenza della Cina su questa questione che, tra l’altro, non rientra nei piani dell’attuale Presidente degli Stati Uniti.

Inoltre, Xi Jinping avrebbe aggiunto che “la Cina aumenterà i suoi contributi previsti a livello nazionale, poiché la razza umana non può ignorare gli avvertimenti della natura più e più volte. Intendo esortare anche tutti i paesi a perseguire una ripresa verde dell’economia mondiale nell’era post-COVID”.

Insomma, tra possibili inganni che rientrano nel gioco della geopolitica e nella guerra tecnologica con gli Stati Uniti, la Cina vuole far sì che l’Occidente si fidi di più di lei. Ma si impegnerà davvero in materia ambientale? Sarà interessante scoprirlo nei prossimi anni.