Xiaomi 11 Lite 5G NE sta per arrivare: lancio il 15 settembre con la gamma 11T

I fan Xiaomi conoscono già Xiaomi 11 Lite 5G, di cui la nostra recensione; a quanto pare fra pochi giorni potrebbe arrivare un suo “fratello” sul mercato, soprannominato attualmente Xiaomi 11 Lite 5G NE (New Edition). Il colosso cinese ha pubblicato un nuovo video teaser al riguardo su Twitter, sorprendendo anche alcuni tipster.

La breve clip apparsa sull’account ufficiale Twitter di Xiaomi parla chiaro: “A new Lite is coming”, ovvero “Un nuovo Lite sta arrivando”, che in inglese richiama al gioco di parole Lite-Light. Oltre alla gamma Xiaomi 11T, dunque, il prossimo evento vedrà il debutto del nuovo smartphone di fascia media che approderà anche in Europa.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, una serie di certificazioni pubblicate in Thailandia e non solo ci danno un’idea dei punti chiave della scheda: Xiaomi 11 Lite 5G NE dovrebbe dotarsi di un display AMOLED FHD+ da 6,55 pollici con refresh rate di 90Hz, mentre sotto la scocca dovrebbero apparire il chipset Qualcomm Snapdragon 780G o 778G assieme a 12 GB di RAM massimo, fino a 256 GB di archiviazione e una batteria da 4.250 mAh. Lato fotocamera, invece, si parla di un sensore selfie da 16 MP e un setup posteriore a tripla camera (64 MP principale + 8 MP ultra-grandangolare + 5 MP macro).

Al momento non sono noti dettagli riguardo il prezzo e la disponibilità sul mercato del Vecchio Continente; dunque, non ci resta che attendere il lancio del 15 settembre alle 14:00 ore italiane, come anticipato dall’azienda ancora a fine agosto.

Altro smartphone presentato recentemente è Xiaomi Mi Mix 4, il cui esordio è avvenuto il 10 agosto scorso.