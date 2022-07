Xiaomi 11 Lite 5G NE: 40% di sconto su Amazon in occasione del Prime Day 2022

Mentre continua l'offerta Amazon sul TV LG OLED da 65 pollici, ci spostiamo nuovamente sul comparto degli smartphone perchè in occasione della 48 ore di sconti il colosso di Seattle propone anche delle offerte molto interessanti a marchio Xiaomi.

Nella fattispecie, lo Xiaomi 11 Lite 5G NE nella versione con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage può essere portato a casa ad un prezzo davvero molto conveniente:

Xiaomi 11 Lite 5G NE - Smartphone 6+128GB, AMOLED 6,55” a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Black (IT + Garanzia 2 anni) Alexa mani libere: 239,90 Euro (399,90 Euro)

Il risparmio netto è del 40% rispetto al prezzo consigliato, con una riduzione di 160 Euro. L'offerta è riservata a coloro che sono iscritti al programma Prime di Amazon e terminerà alle 23:59 di domani 13 Luglio 2022. Se si effettua l'ordine entro 5 ore e 34 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro venerdì 15 Luglio 2022.

Disponibile anche il pagamento Amazon a rate in cinque mensilità da 47,98 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Doveroso anche notare come le altre colorazioni dello stesso smartphone non siano disponibili a prezzo ridotto.