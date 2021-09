Xiaomi 11 Lite 5G NE è ufficiale: il nuovo smartphone con display AMOLED da 6,55 pollici

Poco dopo l’annuncio dei nuovi Xiaomi Mi 11T, il produttore cinese ha tolto il velo anche dallo Xiaomi 11 Lite 5G New Edition. Lo smartphone è caratterizzato da un corpo fine e leggero da 6,81mm ed un peso di 158 grammi.

Disponibile nelle colorazioni Truffle Black, Bubblegum Blue,Peach Pink e Snowflake White, il dispositivo sfoggia uno schermo AMOLED da 6,55 pollici con supporto TrueColora 10-bit e Dolby Vision.

In termini fotografici, troviamo una fotocamera principale da 64 megapixel, un’ultra wide angle da 8 megapixel ed una telemacro da 5 megapixel. Presenti tante funzionalità extra tra cui la modalità one-click AI Cinema, filtri video cinematografici ed una nuova modalità Blog.

Sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 778 5G, in grado di sfruttare a pieno la potenza del 5G. La batteria invece è da 4250 mAh, con caricatore veloce da 33W.

Xiaomi 11 Lite New Edition sarà disponibile in Italia dalle 13 del 28 Settembre nella doppia configurazione 8/128GB a 449,90 Euro e 399,90 Euro per la variante 6/128GB. Anche in questo caso, saranno disponibili delle offerte di lancio a tempo: il modello 6/127GB per sole 24 ore sarà disponibile a 299,90 Euro, mentre quello con 8/128GB a 399,90 Euro in buundle con Mi Smart band 6 fino al 12 Ottobre