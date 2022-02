Xiaomi 11 Lite 5G NE e Xiaomi 11T 5G in offerta su Amazon, si tocca il minimo storico

Non bastavano le super offerte su Xiaomi 11T Pro 5G attive su Amazon a rendere felici i fan del marchio cinese. Lo stesso portale di e-commerce ha pensato di proporre anche altri dispositivi mobili della società in offerta. In particolare, ecco Xiaomi 11 Lite 5G NE e Xiaomi 11T 5G in promozione, anche al prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su smartphone Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE - Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55” a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Truffle Black (Versione IT + 2 Anni di Garanzia): 299,90 Euro

- Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55” a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Truffle Black (Versione IT + 2 Anni di Garanzia): 299,90 Euro Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67” 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Meteorite Gray (Versione Italia + 2 anni di garanzia): 499,90 Euro

Il primo smartphone del duo risulta proposto a circa 20 Euro in più rispetto al minimo storico effettivo, mentre il secondo lo ha proprio raggiunto qualche giorno fa con il lancio delle suddette offerte. Amazon si occuperà di vendita e spedizione con consegna gratuita in 24 ore per gli abbonati a Prime, e propone ai clienti interessati anche un piano di pagamento in 5 rate mensili da 59,98 Euro, alternativa al consueto piano Cofidis a Tasso Zero disponibile per tutti i prodotti dal prezzo superiore ai 100 Euro. Si segnala, in conclusione, che queste due offerte varranno fino al 20 febbraio 2022.

