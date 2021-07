Xiaomi Mi 11 Ultra 'si raffredda' grazie a un nuovo aggiornamento MIUI

Lo smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra lanciato in Italia lo scorso maggio ha ricevuto un nuovo aggiornamento della MIUI che introduce una funzionalità estremamente utile a tutti coloro che lo possiedono e, nel corso di questa estate, hanno patito il calore generato dal chip Qualcomm Snapdragon 888.

Come riportato anche da Gizchina, infatti, l’ultima versione 12.21.7.14 della MIUI riesce nell’intento di abbassare in maniera significativa le temperature dello smartphone ammiraglia del produttore cinese, riducendole anche di 5 gradi durante attività intense. Al momento non è noto come sia riuscita esattamente Xiaomi a ottenere questo importante calo nelle temperature.

Per noi utenti del Belpaese sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo: l’aggiornamento della MIUI in questione è giunto, per ora, solamente sul mercato domestico cinese e, di conseguenza, la distribuzione in Occidente e in altri mercati richiederà ancora diversi giorni se non settimane. A prescindere dalle tempistiche di rilascio dell’update, però, rimane un’ottima novità che farà piacere a tutti gli utenti che anche d’estate vogliono concedersi del tempo per il gaming su smartphone con titoli anche piuttosto esigenti, senza sentire eccessivamente il calore sulla scocca di Xiaomi Mi 11 Ultra.

Per chi fosse interessato all’acquisto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Xiaomi Mi 11 Ultra. Restando sul mondo Xiaomi, la società ha lanciato la foresta della Mi Community con 1000 alberi in Italia.