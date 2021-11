Xiaomi 11T 5G, continua lo sconto su Amazon per il Black Friday 2021

Il Black Friday 2021 è ormai passato, ma le promozioni su Amazon continuano ad arrivare. Xiaomi sta proponendo infatti uno sconto molto importante sullo Xiaomi 11T 5G, nella variante 8/256GB.

Xiaomi 11T 5G in sconto su Amazon

Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67” 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Meteorite Gray (Versione Italia + 2 anni di garanzia): 499,90 Euro

Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67" 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Celestial Blue (Versione Italia + 2 anni di garanzia): 499,90 Euro

Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67" 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Moonlight White (Versione Italia + 2 anni di garanzia): 499,90 Euro

Si tratta di un risparmio netto di 100 Euro rispetto al prezzo di listino. Le offerte scadranno il 29 Novembre 2021, in occasione del Cyber Monday.

Il colosso di Seattle permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 99,98 Euro al mese ad interessi zero e spese extra zero, mentre la consegna è garantita a stretto giro di orologio e beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime di Amazon. E' possibile anche aggiungere la protezione extra per 2 o 3 anni al prezzo di 67,41 e 97,70 Euro.